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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عقد ندوة جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في نشر الثقافة العلمية.. غدا

صدى البلد

 

 

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عقد مجلس بحوث الثقافة والمعرفة الندوة التثقيفية لشهر مارس 2022 تحت عنوان: “جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في نشر الثقافة العلمية” ويتحدث فيها الأستاذ أسامة أبو الفتوح، رئيس الإدارة المركزية للثقافة العلمية بأكاديمية البجث العلمي عن  جهود الإدارة المركزية للثقافة العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في نشر الثقافة العلمية، كما ستناقش الندوة دور المجالس المتخصصة بأكاديمية البحث العلمي في تعزيز قيمة الثقافة العلمية، ورؤية وأهداف وخطة عمل مجلس الثقافة والمعرفة لتعزيز قيمة الثقافة العلمية وطرق نشر  ثقافة التواصل العلمي  وشراكة المجلس مع مؤسسات الثقافة العلمية.

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واوضحت أن الهدف من الندوة لإلقاء الضوء على دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجا في مجال نشر الثقافة العلمية في ربوع مصرنا الحبيبة، ولجميع الناطقين بالعربية، وتهيئتهالبيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمي وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، ويمكنكم حضور الندوة من خلال
Time: Mar 28, 2022 06:00 PM Cairo
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88970563988?pwd=RE9ud0pzM0d4b3pJYVpMMjVqNXE1QT09
Meeting ID: 889 7056 3988
Passcode: 500105
و للاطلاع على برنامج الندوة من خلال هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/media-releases/scientific/

Jobs Education رئيس الإدارة المركزية كاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي اكاديمية البحث

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