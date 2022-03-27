دكتور خالد عبدالغفار يوضح آخر تطورات كورونا وأعداد الحالات والوفيات.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة ، إن عداد الإصابات الحكومي الأن يعلن أسبوعيا ، مؤكدا أن متوسط الإصابة الأسبوعية أمس تم إعلانه وهو 625 إصابة و8 حالات وفاة.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن هناك انخفاضا في إصابات كورونا منذ بداية منتصف فبراير حتي الأن ومنذ 5 أسابيع ونحن نشهد انخفاض في حالات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا .

وأوضح عبد الغفار ، إن هناك انخفاضا في نسب أشغال المستشفيات بسبب إصابات كورونا سواء مستشفيات العزل أو أقسام العزل والمستشفيات الجامعية وهذا ساعدنا إلي غلق الكثير من المستشفيات كانت تحتوي علي حالات إصابة أو حالتين وتمت إعادته للخدمة مرة أخري .

وتابع : إن مصر وصلت إلي تطعيم 33 مليون تطعيم كامل بنسبة 52% من الفئات المستهدفة ، مؤكدا أن الآن هناك مناعة مجتمعية تمت في مصر بسبب كثرة الإصابات ، مؤكدا أن غدا ستبدأ حملة شلل الأطفال علي مستوي الجمهورية لمدة 3 أيام .

