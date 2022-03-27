محمد رمضان فى رسالة إلى جمهوره: التاريخ يعرف الأقوياء

وجه الفنان محمد رمضان ، رسالة له جمهوره ، ونشر فيديو له من داخل الطائرة وذلك عبر خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وكتب رمضان “ التاريخ يعرف الأقوياء ”.



يذكر أن الفنان محمد رمضان شارك فى بطولة مسلسل "المشوار" رمضان 2022، بمشاركة النجمة دينا الشربيني، وعدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد كمال، ندى موسى، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم، وهو من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد.

وتدور قصة المسلسل حول ماهر وزوجته ورد، اللذين لديهما طفل رضيع، ويعملان باليومية لمواكبة المعيشة، ويواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق.