إسلام عنان: كسرنا ذروة موجة كورونا.. وزيادة في نسب التعافي.. فيديو

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ انتشار الأوبئة؛ إن نسب الإصابات أصبحت منخفضة تزامنًا مع نسب التعافي المرتفعة حاليا. وهذا يؤكد كسر الموجة الحالية لجائحة كورونا .

أضاف إسلام عنان في مداخلة هاتفية على قناة المحور في برنامج 90دقيقة ؛ أننا الأن في فترة راحة بين الموجات ؛ لكن نتوقع زيادة عدد الإصابات في شهر رمضان؛ لذلك ينصح بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامة خاصة للكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب لأمراض المزمنة، والأشخاص التي لم تتلق الجرعة التنشيطية ومر أكثر من 6 شهور على الجرعة الأولى .

أوضح أستاذ إنتشار الأوبئة ؛ أن أعلى نسبة تعافي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس و تعافوا أو من تلقوا الأمصال ؛ فهؤلاء يتمتعوا بمناعة عالية ؛ هذه العوامل تؤكد أن في حالة وجود موجة سادسة ستكون أقل مماسبق ؛ وحينها ستعلن منظمة الصحة العالمية أن كورونا ليس وباء .

هجين بين دلتا وأوميكرون

أشار إسلام عنان، إلى أن حدوث هجين بين دلتا وأوميكرون لايعتد بمؤشراته ؛ لكن يظل التزاحم وعدم الآخذ بالإجراءات الإحترازيه أكبر مسبب لنقل الأمراض المعدية فلابد من إرتداء الكمامة الطبيه وليست القماش مع ضروره بتلقى الأمصال والجرعات التنشيطية .