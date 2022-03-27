محمد جاد : وزارة البيئة أطلقت الحوار الوطنى الأول للتغيرات المناخية برسائل هامة

قال الإعلامى محمد جاد مقدم برنامج صباح البلد ، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 حدث هام وينتظره الجميع، والذى من المقرر أن يقام فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل .



وأوضح محمد جاد ، خلال حلقته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، ان استعدادات الدولة المصرية لتجهيزات المؤتمر تتم على قدم وساق لخروج المؤتمر فى أبهى صورة تليق بالدولة المصرية وقارة إفريقيا .



وأشار محمد جاد ، إلى أن وزارة البيئة أطلقت مؤخرا الحوار الوطنى الأول للتغيرات المناخية والذى قدم رسائل هامة بأن " المناخ العالمى " هو مؤتمر تنفيذى فى المقام الأول .