مصرع شاب غرقا بمياه ترعة البحر الصغير بالدقهلية

لقى شاب مصرعه غرقا اليوم أثناء الاستحمام بمياه ترعة البحر الصغير بمنية النصر بمحافظة الدقهلية فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى منية النصر بالدقهلية .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا بغرق شخص فى مياه ترعة البحر الصغير بمنية النصر أثناء الاستحمام.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين غرق شخص يدعى احمد ابراهيم محمود العدل ٢٠ عاما ومقيم قرية ميت حديد التابعة للمركز .

فيما تمكنت قوات النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها للمستشفى و تم عمل المحضر اللازم للعرض على النيابه العامة.