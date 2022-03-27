من غير لحمة.. طريقة عمل المسقعة للشيف شربيني

مسقعة من الأطباق الرئيسية و الأقتصادية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل مسقعة في البيت.

مقادير مسقعة



باذنجان

فلفل أخضر رومي

بطاطس شرائح

زيت للقلي

ثوم مهروس

فلفل حار

طماطم بيوريه

مرقة

كمون

ملح وفلفل



طريقة تحضير مسقعة



- يقطع الباذنجان ويرش بالملح ويقلى في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي

- يفرم البصل والثوم ويشوحان في الزيت حتى الوصول للّون الذهبي

- يضاف بيوريه الطماطم وتقلب المكونات جيدا

- تتبل بالملح والفلفل والبهارات وتترك حتى تتسبك

-ثم توضع نصف كمية بورية الطماطم المشوح مع البصل والثوم في قاع البايركس

- يضاف الباذنجان المقلي والفلفل الحار والفلفل الأخضر

- ثم تضاف كمية أخرى من بورية الطماطم المشوح مع البصل والثوم وتدخل الفرن حتى تمتزج كل المكونات وتقدم