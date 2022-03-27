حطم الشاشة.. طارق الشناوي يكشف سر غضب أحمد زكي من الراقصة والطبال| شاهد

قال الناقد الفني ، طارق الشناوي ، إن الفنان الراحل أحمد زكي يعتبر من وجه نظره " ترمومتر " المواهب التمثيلية ، موضحا أنه شارك في تقييم بعض أفلامه والتي صنفت ضمن أفضل 100 فيلم مع الفنان سعد وهبة .

وأضاف طارق الشناوي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الفنان الراحل أحمد ذكي كانت لديه مشكلة مع فيلم " الراقصة والطبال " ، متابعا : " مسك الكرسي وضرب الشاشة لما شاف الفيلم ومن وجهة نظري أنه اكتشف أن هناك بعض المشاهد التي حذفت من الفيلم " .

وأوضح : دور الطبال كان للفنان عادل إمام ، وعرض الدور أيضا على الفنان محمد صبحي ، وفي الأخير ذهب للفنان الراحل أحمد زكي .

نجومية كبيرة حققها الراحل أحمد زكي الذي تحل ذكرى وفاته اليوم ، ولكن كان وراء تلك النجومية رحلة طويلة من المعاناة، أثرت في شخصية الراحل وجعلته يفكر في بعض الأوقات بالانتحار.

ونرصد أبرز المأساويات في حياة الراحل أحمد زكي.

اليتم

أحمد زكي ولد في مدينة الزقازيق عام 1949، و كان يتيم الأب منذ عامه الأول، بالإضافة إلى أن والدته تزوجت وعاشت بعيدًا عنه، فتمت تربيته على يد جده وأعمامه.