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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بدرة: الدولة بدأت في 2013 من تحت الصفر.. فيديو

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن المشهد العالمي مؤثر على مصر استثماريا، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر، خصوصًا وأن الدولة بدأت في 2013 من تحت الصفر.


وأشار بدرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن جميع دول العالم أغلقت على أنفسها بسبب جائحة كورونا وهو ما قلل الاستثمارات العالمية، ليعقب ذلك موجه تضخم كبيرة والحرب الروسية الأوكرانية.


وأوضح أن الدولة علمت على توفير الحماية الاجتماعية من خلال المعارض ورفع سعر الفائدة 1% وعمل شهادات بقيمة 18%، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد سوق سوداء بعدما كان متحكما فى العملة وهو شيء مطمئن ويؤكد أن الجنيه قد يتماسك خلال الفترة المقبلة.


وأشار إلى أن الدولة أعطت محفزا لعدم تحصيل الضريبة العقارية، مطالبا البرلمان بغرفتيه بإصدار القوانين الخاصة بالحوافز العلاوات التي أعلنت عنها الحكومة.

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