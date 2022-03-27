غدا.. نظر محاكمة المتهمين بسرقة مكتب بريد المرج

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة غدا الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميا بـ "سرقة مكتب بريد المرج".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية، أنهم في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وأوضح قرار الإحالة: كما قام المتهمين من الثالث حتى الأخير، بالانضمام إلي جماعة إرهابية، وأمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، بأن أمدوها بأسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو إليه، وقام المتهمون جميعا بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلي مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، بأن دلف المتهم الأول والثاني والثالث إلى المكتب وبحوزة كل منهم سلاح ناري "بندقية آلية" أشهروها في وجوه المجني عليهم وأطلق الثالث عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية.