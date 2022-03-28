تفاصيل مشاركة مصر في كأس العالم للمخبوزات بفرنسا.. فيديو

كشف مدحت عاكف المدير التنفيذي لفريق منتخب مصر للطهاة، تفاصيل مشاركة مصر في كأس العالم للمخبوزات بفرنسا.



وقال "عاكف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كأس العالم للمخبوزات يضم 12 دولة من العالم"، لافتا: "كل قارة تشارك بأفضل 3 فرق لديها بعد التصفيات".

وأضاف: "في عام 2020 الدورة الماضية حصدت مصر المركز الخامس على مستوى العالم"، مردفا: "المشاركة ليست قليلة لأننا نمثل قارة أفريقيا".

وأشار: "الدورة الحالية الدول التي تمثل القارة الأفريقية مصر والمغرب وكوت ديفوار والسنغال"، موضحا: "هناك أنواع وأقسام مخصصة للخبز يتم المشاركة بها في المسابقة، لكن المخبوزات الفرنسية ركن أساسي في البطولة".