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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: لاعبو المنتخب يستحقون التأهل لمونديال قطر 2022

منتخب مصر
منتخب مصر

تمنى محمد الكردي الخبير الاقتصادي، الفوز لمنتخب مصر على منتخب السنغال في مباراة الإياب والمقرر انعقادها مساء الثلاثاء المقبل، للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

وأكد محمد الكردي، في مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم”، أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة جيدة ويستحقوا الفوز عن جدارة في مباراة صعبة على ملعب استاد القاهرة، مشيرا إلى أن مباراة الاياب في غاية الصعوبة ولاعبي المنتخب والجهاز الفني قادرون على تخطي المباراة والتاهل لنهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

وأضاف الخبير، أن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم كل الدعم المطلوب للمنتخب الوطني، مقدما التحية للرئيس السيسي وكل المنظومة الرياضية على كل ما قدم.

وتابع محمد الكردي: “أقدم التهنئة لكل لاعبي منتخب مصر و للنجم المصري الكبير ( محمد صلاح ) والذي أحرز هدف الفوز في وقت مبكر من المباراة وحسم اللقاء لصالح الفراعنة، مستدركاً انه فوز المنتخب المصري على السنغال يقربنا كثيراً من حلم المونديال، ويعد ثأر رياضي شريف لمنتخب الفراعنة من منتخب السنغال”.

وأكد أن لاعبي المنتخب كانوا أبطال قدموا عرضاً رياضياً متزناً وأسعدوا ملايين المصريين في مباراة صعبة أمام منتخب السنغال الكبير.

محمد الكردي منتخب مصر كأس العالم التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 منتخب السنغال

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