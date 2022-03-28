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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريز أحمد أول مسلم من أصل آسيوي يحصد جائزة الأوسكار في فئة لايف أكشن

ريز أحمد
ريز أحمد

حصد الممثل الإنجليزي المسلم ريز أحمد جائزة أوسكار أفضل فيلم لايف أكشن قصير عن The Long Goodbye في النسخة 94 من أشهر حفل فني منذ قليل. 

ريز أحمد يحصد الأوسكار

شارك ريز أحمد الذي ترشح العام الماضب لجائزة أفضل ممثل عن فيلم Sound of Metal ، في تأليف الفيلم الذي حصد عنه أول جائزة أوسكار له. 

يتضمن الفيلم موسيقى من تأليف يرز أحمد، وهو يعكس هويته كفنان باكستاني بريطاني، وتدور أحداثه حول عائلة من جنون آسيا تعيش في إحدى ضواحى لندن تتعرض للاضطهاد من قبل ميليشيات البيض. 

وتعد هذه المرة الأولى التي يحصد فيها شخص مسلم من أصل آسيوي جائزة أفضل فيلم لايف أكشن قصير. 

قدمت بيونسيه أداءا قويا لأغنيتها Be Alive في حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل، من ملاعب كومبتون للتنس، وهو أول عرض حل لها منذ عامين.

ترشحت أغنية Be Alive لجائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم King Richard الذي تدور أحداثه حول ريتشارد ويليامز والد لاعبتي التنس الأشهر فينوس وسيرينا ويليامز الذي كان له دورا كبيرا في مسيرتهما الرياضية. 

نال كل من المرشحة لجائزة أفضل ممثلة كريستين ستيورات والممثل الشاب تيموثي شالاميت والمرشحة لأفضل أغنية بيلي إيليش تعليقات على إطلالاتهم الغريبة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل. 

وحرصت العديد من نجمات هوليوود على الحضور مبكرا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، للاحتفاء بإطلالاتهن وأعمالهن المرشحة للتكريم هذا العام. 

تألقت المرشحة لجائزة أفضل ممثلة جيسيكا تشاستين بفستان حورية البحر على السجادة الحمراء في إطلالتها قبل فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94.

ولفتت ليلي جيمس الأنظار بفستان وردي اللون عقب ظهورها أمام عدسات الكاميرات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها فور مرورها.

وحرصت الممثلة الأمريكية المخضرمة جيمي لي كرتيس على دعم اللاجئين أثناء مرورها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل. 

وارتدت جيمي لي كرتيس التي تبلغ من العمر 63 عاما فستان أزرق اللون وشارة على يديها تدعم فيها اللاجئين قبل الحفل الذي من المتوقع أن يقدم دعمه للشعب الأوكراني ضمن فعالياته. 

ويذاع حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية محليا، وسيتم بثه عبر الإنترنت ليشاهده الجمهور في أكثر من 200 دولة حول العالم، فيما يتابع الجميع توافد نجوم هوليوود على السجادة الحمراء. 

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