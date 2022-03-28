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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

ُثنائيات الريد كاربت
ُثنائيات الريد كاربت

حرص عدد من نجوم هوليوود على الظهور مع رفقائهم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94، وعلى رأسهم خافيير بارديم وزوجته بينيلوبي كروز، وميلا كونيس وزوجها أشتون كوتشر، وكرستين دانست وجيسي بليمنز. 

ويل سميث وزوجته

كما ظهر الممثل بيندكت كامبرباتش برفقة زوجته، ووحضرت نيكول كيدمان مع زوجها كيث أوربان، والمخرجة ماجي جيللينهال مع الممثل بيتر سارسجارد، وويل سميث وزوجته.

نيكول كيدمان وزوجها

وحرصت العديد من نجمات هوليوود على الحضور مبكرا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، للاحتفاء بإطلالاتهن وأعمالهن المرشحة للتكريم هذا العام. 

ميلا كونيس وأشتون كوتشر

تألقت المرشحة لجائزة أفضل ممثلة جيسيكا تشاستين بفستان حورية البحر على السجادة الحمراء في إطلالتها قبل فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94.

خافيير بارديم وبينيلوبي كروز

ولفتت ليلي جيمس الأنظار بفستان وردي اللون عقب ظهورها أمام عدسات الكاميرات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها فور مرورها.

كريستين دانست

وحرصت الممثلة الأمريكية المخضرمة جيمي لي كرتيس على دعم اللاجئين أثناء مرورها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل. 

وارتدت جيمي لي كرتيس التي تبلغ من العمر 63 عاما فستان أزرق اللون وشارة على يديها تدعم فيها اللاجئين قبل الحفل الذي من المتوقع أن يقدم دعمه للشعب الأوكراني ضمن فعالياته. 

ويذاع حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية محليا، وسيتم بثه عبر الإنترنت ليشاهده الجمهور في أكثر من 200 دولة حول العالم، فيما يتابع الجميع توافد نجوم هوليوود على السجادة الحمراء. 

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