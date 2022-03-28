Dune يحصد 4 منها .. تعرف على 7 جوائز المعلنة في أولى دقائق حفل الأوسكار

أعلنت منذ قليل عدد من جوائز الأوسكار في البث غير المباشر للحفل السنوي في نسخته الـ 94، التي لن يراها الجمهور مباشرة ولكنها ستضاف فيما بعد في النسخة المسجلة.

وفاز فيلم Dune بأربعة جوائز حتى الآن من بينها أفضل صوت وموسيقى تصويرية ومونتاج، فيما لازال الطريق ممهدا أمامه لحصد المزيد من الجوائز.

وفيما يلي أبرز الجوائز المعلنة حتى الآن:

أفضل موسيقى

Dune

أفضل وثائقي قصير

The Queen of Basketball

أفضل مونتاج

Dune

أفضل ماكياج وتصفيف شعر

The Eyes of Tammy Faye

أفضل تصميم إنتاج

Dune

أفضل صوت

Dune

أفضل فيلم لايف أكشن قصير

The Long Goodbye

نال كل من المرشحة لجائزة أفضل ممثلة كريستين ستيورات والممثل الشاب تيموثي شالاميت والمرشحة لأفضل أغنية بيلي إيليش تعليقات على إطلالاتهم الغريبة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل.

وحرصت العديد من نجمات هوليوود على الحضور مبكرا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، للاحتفاء بإطلالاتهن وأعمالهن المرشحة للتكريم هذا العام.

تألقت المرشحة لجائزة أفضل ممثلة جيسيكا تشاستين بفستان حورية البحر على السجادة الحمراء في إطلالتها قبل فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94.

ولفتت ليلي جيمس الأنظار بفستان وردي اللون عقب ظهورها أمام عدسات الكاميرات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها فور مرورها.

وحرصت الممثلة الأمريكية المخضرمة جيمي لي كرتيس على دعم اللاجئين أثناء مرورها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل.

وارتدت جيمي لي كرتيس التي تبلغ من العمر 63 عاما فستان أزرق اللون وشارة على يديها تدعم فيها اللاجئين قبل الحفل الذي من المتوقع أن يقدم دعمه للشعب الأوكراني ضمن فعالياته.