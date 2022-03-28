Dune يحصد 4 منها .. تعرف على 7 جوائز المعلنة في أولى دقائق حفل الأوسكار

أعلنت منذ قليل عدد من جوائز الأوسكار في البث غير المباشر للحفل السنوي في نسخته الـ 94، التي لن يراها الجمهور مباشرة ولكنها ستضاف فيما بعد في النسخة المسجلة.
وفاز فيلم Dune بأربعة جوائز حتى الآن من بينها أفضل صوت وموسيقى تصويرية ومونتاج، فيما لازال الطريق ممهدا أمامه لحصد المزيد من الجوائز.
وفيما يلي أبرز الجوائز المعلنة حتى الآن:
أفضل موسيقى
Dune
أفضل وثائقي قصير
The Queen of Basketball
أفضل مونتاج
Dune
أفضل ماكياج وتصفيف شعر
The Eyes of Tammy Faye
أفضل تصميم إنتاج
Dune
أفضل صوت
Dune
أفضل فيلم لايف أكشن قصير
The Long Goodbye
نال كل من المرشحة لجائزة أفضل ممثلة كريستين ستيورات والممثل الشاب تيموثي شالاميت والمرشحة لأفضل أغنية بيلي إيليش تعليقات على إطلالاتهم الغريبة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل.
وحرصت العديد من نجمات هوليوود على الحضور مبكرا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، للاحتفاء بإطلالاتهن وأعمالهن المرشحة للتكريم هذا العام.
تألقت المرشحة لجائزة أفضل ممثلة جيسيكا تشاستين بفستان حورية البحر على السجادة الحمراء في إطلالتها قبل فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94.
ولفتت ليلي جيمس الأنظار بفستان وردي اللون عقب ظهورها أمام عدسات الكاميرات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها فور مرورها.
وحرصت الممثلة الأمريكية المخضرمة جيمي لي كرتيس على دعم اللاجئين أثناء مرورها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل.
وارتدت جيمي لي كرتيس التي تبلغ من العمر 63 عاما فستان أزرق اللون وشارة على يديها تدعم فيها اللاجئين قبل الحفل الذي من المتوقع أن يقدم دعمه للشعب الأوكراني ضمن فعالياته.