جين كامبيون تحصد جائزة الأوسكار كأفضل مخرجة عن The Power of the Dog

حصدت المخرجة جين كامبيون جائزة الأوسكار كأفضل مخرجة عن فيلمها الشهير The Power of the Dog الذي تفوق في ترشيحات هذا العام.

دخلت جين كامبيون التاريخ كأول مخرجة امرأة تترشح لنيل جائزة الأوسكار مرتين في فئة يسيطر عليها الرجال على مدار السنوات الماضية.

ترشحت جين كامبيون لنيل جائزة أوسكار أفضل إخراج عن فيلمها الناجح The Power of the Dog الذي تصدر قوائم الترشيحات، وحصل على العديد من الجوائز خلال الفترة الماضية.

فيلم The Power of the Dog الذي يعرض على منصة نتفليكس حصل على 12 ترشيحا في قوائم الأوسكار التي أعلن عنها أمس، الثلاثاء، من بينها أفضل ممثل وإخراج وسيناريو وممثل مساعد.

ترشحت جين كامبيون لنيل جائزة الأوسكار في فئة الإخراج عام 1994، في نسخته الـ 66، وفازت في نفس العام بجائزة أفضل سيناريو أصلي.

حصد الفيلم الياباني Drive My Car جائزة الأوسكار كأفضل عمل ناطق بلغة أجنبية بعد تفوقه في العديد من قوائم الجوائز خلال الموسم الحالي.

ونال فيلم Encanto جائزة الأوسكار لأفضل عمل رسوم متحركة، وهي إحدى التكريمات المتوقعة هذا العام، بعد تفوقه في موسم الجوائز.

وقدمت أغنية فيلم Encanto في عرض حي أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار المذاع حاليا على الهواء مباشرة.

وقدمت بيونسيه أداءا قويا لأغنيتها Be Alive في حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل، من ملاعب كومبتون للتنس، وهو أول عرض حل لها منذ عامين.

ترشحت أغنية Be Alive لجائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم King Richard الذي تدور أحداثه حول ريتشارد ويليامز والد لاعبتي التنس الأشهر فينوس وسيرينا ويليامز الذي كان له دورا كبيرا في مسيرتهما الرياضية.

نال كل من المرشحة لجائزة أفضل ممثلة كريستين ستيورات والممثل الشاب تيموثي شالاميت والمرشحة لأفضل أغنية بيلي إيليش تعليقات على إطلالاتهم الغريبة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل.