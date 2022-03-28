الشرطة تتدخل فى واقعة صفع ويل سميث لـ كريس روك

قرر الفنان الكوميدي الأمريكي كريس روك ، عدم تقديم بلاغ للشرطة بحق الفنان ويل سميث بعد أن صفعه الأخير في حفل توزيع جوائز "أوسكار" لمزحة غير لائقة عن زوجته.

ونقلت قناة ABC عن شرطة لوس أنجلوس بيان تضمن الآتى : "محققو إدارة شرطة لوس أنجلوس على علم بحادث وقع بين رجلين خلال حفل توزيع جوائز أوسكار، وضرب خلاله أحدهما الآخر، ورفض المشارك في الحدث مراجعة الشرطة".

وصفع النجم العالمي ويل سميث، زميله كريس روك على وجهه، وذلك خلال احتفالية توزيع أكاديمية الأوسكار الأمريكية، بسبب سخرية الأخير من زوجة سميث.

وبدأت الواقعة بسخرية كريس روك من حلاقة زوجة ويل سميث "جادا بينكيت سميث" حيث قال لها: "جادا، أنا أحبك ولا اطيق الانتظار لرؤيتك في فيلم "جي اي جان"، ليتوجه عقب ذلك ويل سميث إليه ويصفعه، ردا على السخرية من زوجته.

وجاءت السخرية منها بسبب ظهور النجمة ديمي مور في فيلم "جي اي جان " حليقة الشعر مثل زوجة ويل سميث، المريضة بمرض الثعلبة.

واعتقد البعض في البداية ، أن الأمر مزحة، إلا أن جاء الرد من ويل سميث الذي قال إلى كرس: "ابقى اسم زوجتي بعيدا عن فمك اللعين".

وكانت جادا سميث قد شاركت على انستجرام من قبل فيديو لها تظهر فيه معاناتها من مرض الثعلبة وتساقط شعرها بسبب هذا المرض، ما تسبب في حلق شعرها كله بسبب هذا المرض.

ونال الممثل الأمريكي ويل سميث، جائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل عن بطولة فيلم King Richard الذي قدم فيه دور ريتشارد والد فينوس وسيرينا ويليامز نجمتا رياضة التنس.

ولم يتمكن ويل سميث من حصد جائزتي الأوسكار من قبل بعدما ترشح لها عن فيلم The Pursuit of Happyness عام 2006، و Ali عام 2001.