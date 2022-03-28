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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مَوت النمر بوتين بـ أزمة قلبية

صدى البلد

نفق نمر يدعى "بوتين" موجود في إحدى حدائق الحيوان في الولايات المتحدة الامريكية في ولاية "مينسوتا" الأمريكية عقب إصابته بنوبة قلبية مفاجئة. 

و بحسب ما ورد في "سي إن إن  عربية"، فإن النمر من نوع "آمور" الذي يدعى "بوتين"، البالغ من العمر 12 عاما، توفى بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة ولم يتمكن الأطباء من السيطرة عليها. 

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و بحسب ما نشرته حديقة الحيوان، فإن النمر كان يتمتع بلياقة بدنية عالية، و كانت الحديقة حريصة على الحفاظ على ذلك النوع من النمور، و لم تهمل في رعايته.

وأوضحت الحديقة ان النمر أصيب بقصور في القلب ذات يوم أثناء إجراء الاطباء له فحوصات طبية روتينية تقام لكل الحيوانات لرعايتها الصحية، و لكن لم يتمكنوا من إنعاشه ونفق. 

النمر " بوتين" ولد عام 2009، في جمهورية التشيك و تم نقله غلى حديقة الحيوان في مينسوتا"، و توفى فيها نتيجة نوبة قلبية. 
 

نمر بوتين الولايات المتحدة الامريكية مينسوتا نوبة قلبية

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