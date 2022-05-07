حاول قطع شرايين يده.. الجانب المظلم في حياة الراحل أحمد زكي| فيديوجراف

مر 17 عاما على وفاة النمر الأسود الفنان الكبير أحمد زكي، ومازالت أعماله خالدة في ذاكرة الجمهور والسينما، وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه إلا أن حياته لم تكن تسير على نهج واحد؛ فتخللتها ظروفا صعبة جعلته يفكر في الانتحار أكثر من مرة.

ذكرى وف

ذكري وفاة أحمد زكي الـ17

محطات مؤلمة كثيرة وقف عندها أحمد زكي، تعثرت قدماه وضاق صدره، وبات يكره الحياة، لتراوده فكرة الانتحار مراراً وتكرارًا، فلم تكن حياته سهلة كما تصور البعض النجم الأسمر صاحب الرصيد الهائل من الأدوار و الأعمال الفنية التي يصعب تكرارها، لكن ما مر به في الخفاء بعيدا عن الكاميرات لم يتحمله كثيراً وفكر ما يقرب من ثلاثة مرات في الانتحار لكن كل مرة يهيئ له القدر شخصاً ينقذه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.