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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحلول التكنولوجية.. انطلاق المؤتمر الثالث للبحوث الطلابية في الإسماعيلية

خلال الجولة
خلال الجولة

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، المؤتمر الطلابي الثالث للبحوث الطلابية، والذي أقيم بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن توجه الدولة بالكامل هو التوسع في انشاء وفتح المزيد من الكليات التكنولوجية والتطبيقية، لإيجاد أفكار وحلول تخدم وتساعد الإنسان في مواجهة تحديات العصر الحديث، وتحقيق مزيدا من الرفاهية.
 

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وأشاد بالطلاب المشاركين في المؤتمر الطلابي الثالث للبحوث الطلابية، والمشروعات والابتكارات الطلابية المقدمة، معربا عن سعادتة بامتلاك مصر هذه المجموعة من الشباب، الذين يملكون أفكار وعقول تبشر بمستقبل مشرق لمصر.

وأشار بشارة إلى ضرورة وجود جهات مسؤولة، ورجال أعمال، ترعي هذه العقول الشابة ، وتساعدهم في تطوير وتطبيق أفكارهم ومشروعاتهم، مبديا سعادته بكافة المشروعات والابتكارات خاصة في مجال الأطراف الصناعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ولفيف من عمداء الكليات وهيئة التدريس بالجامعة.

وخلال الافتتاح استعرض المحافظ ورئيس الجامعة المشروعات والابتكارات الطلابية المشاركة في المؤتمر الطلابي، والتي تم ابتكارها من طلبة الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وطلبة كلية الهندسة.

وابتكر طلبة الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية عدة مشروعات نالت إعجاب الحاضرين، أهمها ابتكارات تساعد في مجال الأطراف الصناعية ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة، منها  نظارات تساعد فاقدي البصر في التعرف على الأشياء والأشخاص المحيطين بهم، أجهزة استشعار تساعد على سهولة استخدام قائدي المركبات لاماكن الانتظار، كراسي كهربائية متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة تعمل عن طريق الهاتف المحمول، أنظمة إطفاء الحريق اليا، برامج تكنولوجية في مجال التسويق.

كما قام الطلاب بعرض مشروع عن الأطراف الصناعية وكيفية تركيبها وتشغيلها وتطويرها والتحكم بها عن طريق إشارات المخ من خلال جهاز يتم وضعة بين الطرف المبتور والذراع الصناعي. 

تضمنت الابتكارات مكعب إسلامي لضبط توقيت الصلاة، وعدد الركعات بالإضافة إلى سبحه إلكترونية، كما صمم الطلاب موقع للكلية وربطة بنظام IT .

وفيما يخص طلبة كلية الهندسة جامعة قناة السويس، اشترك الطلبة بعدة مشروعات وابتكارات تكنولوجية تساعد في إنجاز الأعمال، منها غواصة اليه يتم التحكم بها عن بعد لمساعدة الإنسان في المهمات الخطرة تحت الماء، وأعمال الإنقاذ واللحام والاستكشاف. وتطبيق يعمل على الهاتف المحمول يساعد المرضى فى الوصول للمستشفيات التي يمكنه تلقى علاجه من خلالها، وتطبيق يعرض تصميمات الأثاث والديكور في الواقع الافتراضي من خلال تكنولوجيا ال AR, VR. وجهاز ربوت للاستخدام في المجال الطبي، وجهاز تنفس صناعي BVM   يعمل بشكل ميكانيكي حسب احتاج كل مريض وحالته، وجهاز للكشف عن المعادن.
 

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محافظ الإسماعيلية جامعة قناة السويس الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية المؤتمر الطلابي الثالث للبحوث الطلابية تحديات العصر الحديث

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