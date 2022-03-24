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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عملات تذكارية بمناسبة مرور عام على تعويم السفينة "إيفر جيفين" .. صور

صدى البلد

أصدرت الحكومة المصرية، عملات معدنية تذكارية، بمناسبة مرور عام على عملية تعويم السفينة إيفر جيفين، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي جنحت في 23 مارس الماضي بالقطاع الجنوبي لقناة السويس.

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تم تخليد ذكري تعويم السفينة البنمية العملاقة" ايفر جيفين"، والتي تم تعويمها بعد ٧ أيام، متواصلة من الجنوح، وذلك من خلال مصلحة سك العملة المصرية، المنوط لها إصدار العملات سواء المستخدمة في المعاملات المالية أو التذكارية.

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وفي هذا السياق، تقيم هيئة قناة السويس، الثلاثاء المقبل، احتفالية كبري بمناسبة مرور الذكري الأولي لنجاحها في عبور السفينة البنمية ايفر جيفين والتي سبق وأن جنحت في مارس الماضي بالقطاع الجنوبي للمجري الملاحي.

ووجهت هيئة قناة السويس دعوتها لحضور احتفالية يوم تفوق قناة السويس بمناسبة ذكرى إنقاذ سفينة الحاويات العملاقة "EVER GIVEN"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022 بمحيط مبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية،  في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

يعقب الاحتفالية عقد مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة للإجابة عن كافة التساؤلات وإلقاء الضوء على مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وإحصائيات الملاحة بالقناة خلال الآونة الأخيرة.

والسفينة "إيفرجيفن"، مستأجرة من جانب شركة "إيفرجرين" التايوانية، وغادرت المجرى الملاحى لقناة السويس يوم 7 يوليوالماضى، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت بتفريغ حمولتها فى ميناء روتردام فى هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت فى 4 أغسطس الجاري، إلى ميناء فيلكسستو فى سوفولك لترسو فى بريطانيا، بعد تأخر 4 أشهر ونصف من رحلتها.

وتعد "إيفرجيفن" من أكبر الناقلات حول العالم، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وجنحت فى الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، فى مارس الماضى لمدة 6 أيام.

 

 

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