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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطول 2.5 كيلو متر.. استمرار أعمال الرصف بطريق سوهاج أخميم

رصف الطرق
رصف الطرق

أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار أعمال الرصف لطريق سوهاج/ أخميم بطول 2 كيلو و500 متر، في المسافة من صينية أخميم وحتى كوبري أخميم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه بالطريق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن البدء في أعمال الرصف فور الانتهاء من أعمال تجديد البنية التحتية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقررة، للانتهاء من أعمال تطوير ورصف الطريق، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وعدم إعاقة السيولة المرورية بالطريق نظرا لأهميته وما يشهده من كثافة مرورية.

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يذكر أن أعمال تطوير طريق سوهاج أخميم تشمل الإحلال والتجديد لخطوط المياه القديمة بطول 2.5 كيلو متر، وتركيب خطوط بلاستيك جديدة، حيث يتم إحلال خطوط المياه قطر 6 بوصة بخطوط مياه قطر 8 بوصة.

وإحلال وتجديد خطوط المياه قطر 8 بوصة بخطوط مياه قطر 10 بوصة؛ لتحسين ضغط المياه وتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى أعمال الرصف والتجميل عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

سوهاج رصف طرق إخميم خطوط

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