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تنظيم الزيارات للمدن الجديدة لطلاب الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية.. التعليم العالي: الزيارات بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.. والطلاب يعربون عن سعادتهم

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

 

التعليم العالى: تنظيم 40 زيارة ميدانية لطلاب الذكاء الاصطناعى بالمدن الجديدة الذكية
1200 طالب وطالبة يتفقدون مواقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الزيارات لطلاب الجامعات بالمدن الجديدة الذكية،  وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث نظمت الوزارة تنظيم 40 زيارة ميدانية لعدد 1200 طالب وطالبة من كليات وأقسام الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية للمدن الجديدة الذكية كمرحلة أولى، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

تنظيم الزيارات للمدن الجديدة لطلاب الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية:

ومن جانبه مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الهدف من هذه زيارات الطلاب كليات وأقسام الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية للمدن الجديدة الذكية كمرحلة أولى هو تعريفم بمنظومات العمل والتشغيل والصيانة بهذه المدن، لإكسابهم الخبرات اللازمة فى إطار ربط وتأهيل الخريجين بسوق العمل، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، والاستفادة من إمكاناتهم وتوجيه قدراتهم فى مختلف المجالات.


وأوضح أن الزيارات تأتي ضمت وفودًا من جامعات: (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، بنى سويف، طنطا، دمياط، السويس، المنصورة، مدينة السادات، المنوفية، قناة السويس، بنها، كفر الشيخ)، وذلك لزيارة عدد من مواقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.

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زيارة عدد من مواقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية:


ومراكز مواقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية هى: مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) والذى تم افتتاحه عام 2010 بهدف دفع الابتكار وريادة الأعمال فى الصناعة الوطنية؛ لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات، المجلس الوطني للذكاء الاصطناعى (NACAI) والذى أنشأ عام 2019، مركز البيانات (Data Center) والذى يعد أكبر مركز بيانات دولى فى مصر، وأول مركز مصرى يحصل على شهادات معهد UPTIME للمستوى الثالث فى فئات التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية، شركة القرى الذكية (Smart Village PAVILLON)، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى- مكتبة الإسكندرية (CULTNAT).


بينما قال الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات ، إنه خلال هذه الزيارات، يستمع الطلاب إلى شرح مفصل حول أهداف كل موقع ومشروع، ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، والتى أقامتها الدولة المصرية تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة، والتي تسعى كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها.


وتابع: "كما يتفقد الطلاب مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى بمكتبة الإسكندرية، قدم ممثلو المركز عرضًا تفصيليًا حول دوره فى توثيق تراث مصر الحضارى، وتراث مصر الطبيعى من محميات وحياة ‏برية‎، وكذلك مساهمات المركز على مدار عقدين من الزمن في توثيق ونشر المعلومات المتعلقة بالتراث باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا ‏المعلومات بالتعاون مع الجهات والهيئات المتخصصة المحلية، كما تضمنت الزيارة عرضًا لحائط المعرفة، والذي يتكون من لوحة مطبوعة تتناول أحد الموضوعات الخاصة بالتراث المصري".


واستكمل: "ويستمع الطلاب لشرح مفصل حول المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، وكذلك المنصة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مظلة المركز؛ لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تضم المنصة الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وبرامج بناء القدرات التي تقدمها الجهات المختلفة والإنجازات التي تحققها مصر في هذا المجال، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتبادل الآراء والخبرات بين المعنيين، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص والأكاديميين والشركات الناشئة حول موضوعات الذكاء الاصطناعي بشكل عام".


الطلاب بعربون عن سعادتهم بالزيارات للمدن الذكية الجديدة:

بينما أعرب احد الطلاب الذين حضروا الزيارات عن سعادته بتوفير مثل هذه الزيارات الميدانية، والتي تتيح لهم التعرف على مشروعات الدولة، وخاصة ذات الصلة بدراستهم العلمية.

 

ومدير بالذكر أنه يتم عقد زيارتين أسبوعيًا، بواقع 8 أسابيع لتغطية أكبر عدد من كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية، كما أنه جار إعداد العديد من الزيارات الأخرى لطلاب الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

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