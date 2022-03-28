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برلمان

وزير التعليم العالي: مشروع تنمية الأسرة المصرية أهميته كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن الدراسة التي أعدتها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ حول مشكلة الزيادة السكانية سيتم ضمها إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك في كلمته خلال مناقشة على تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بشأن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام حول مشكلة الزيادة السكانية، والذى يناقشه المجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقال: النمو السكاني الذي تشهده مصر يفوق بكثير جهود التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل أهمية كبيرة في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.

وأوضح أن هناك أكثر 5420 وحدة صحية منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات لتنظيم الأسرة، فضلا عن 582 وحدة متنقلة وخدمات فحص ما بعد الزواج.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أنه تم تدريب عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية من خلال دليل الصحة الإنجابية، فضلا عن الكثير من الندوات التثقيفية.

وأشار إلى أنه تم عمل عدد من البرامج مع رجال الدين والدعاة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ونفى خالد عبد الغفار، أن تكون الدراسة بمثابة تحريك للمياه الراكدة، مؤكدا أن الأزمة السكانية في قلب وعقل الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لن تنجح بدون وضع حل لهذه الظاهرة.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الزيادة السكانية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس عبد الفتاح السيسي

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