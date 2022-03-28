البنك المركزي: 3.7 تريليون جنيه "ائتمان" مطلوب من الحكومة في نوفمبر الماضي

ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي بنهاية نوفمبر الماضي إلى 3.75 تريليون جنيه مقارنة بـ 3.7 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له ومقارنة بـ 3.6 تريليون في سبتمبر من نفس العام.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن حجم الأوراق المالية ضمن المطلوبات للائتمان من الحكومة سجلت 3.81 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 3.66 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس السنة ومقارنة بـ 3.62 تريليون جنيه في سبتمر 2021.



ووصلت أرصدة الإقراض والخصم بحسب التقرير لـ 1.24 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 1.3 تريليون جنيه في أكتوبر 2021 ومقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام.

ووصلت الودائع ضمن المطلوبات من الحكومة لـ 1.301 تريلون حنيه في نوفمبر الماضي مقابل 1.3 تريليون جنيه في أكتوبر 2021 ومقارنة بـ 1.23 تريليون جنيه في سبتمبر 2021.

وسجل إجمالي المطلوبات من القطاع العام نحو 143.6 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 147.501 مليار جنيه في أكتوبر 2021 مقارنة بـ 147.7 مليار جنيه في سبتمبر 2021.