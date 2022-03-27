البنك المركزي: 671.02 مليار جنيه ودائع بالعملة الأجنبية في نوفمبر 2021

ارتفعت أرصدة ودائع البنوك ف بالعملة الأجنبية في نوفمبر الماضي لـ 671.022 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 665.4 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقارنة بـ 657.64 مليار جنيه في سبتمبر السابق له





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة ودائع قطاع الأعمال العام بالعملة الأجنبية نحو 28.3 مليار جنيه في نوفمبر السابق مقابل 28.25 مليار جنيه في أكتوبر 2021 ومقارنة بـ26.971 مليار جنيه في سبتمبر الماضي.



وذكر التقرير أن ودائع القطاع الخاص سجلت 187.72 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 181.8 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقارنة بـ 173.941 مليار جنيه في سبتمبر 2021.



بينما وصلت أرصدة ودائع القطاع العائلي ـ439.5 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 439.44 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام ومقارنة بـ441.9 مليار جنيه في سبتمبر 2021.