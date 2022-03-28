رنا سماحة في عيد ميلادها: أهم إنجازاتي عملت عيلة وبيت

نشرت الفنانة رنا سماحة صورا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واحتفلت سماحة بعيد ميلادها برفقة زوجها،وكتبت معلقة من خلال صورها:الحمدلله سنه في عمري عدت عملت فيها إنجاز جديد من اهم انجازاتي عملت عيله وبيت ربنا يحفظهملي يا رب وربنا يقدرني في السنه الجديده بإنجاز جديد ونجاح جديد ان شاء الله .

ويذكر أنه قد نشرت الفنانة رنا سماحة صور جديدة من عقيقة ابنها مالك، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهرت رنا سماحة في عقيقة ابنها، بصحبة زوجها وخلفهم ديكورات متعددة بالوان متعددة.

وكتبت رنا سماحة: “عقيقة ابني ونور عيوني الي نور حياتي مالك سامر ابو طالب، عايزه اشكر ناس كتير اوي تعبت معانا عشان اليوم يطلع بالحلاوه دي وطبعاً لسه هنشوف كل ده بالتفصيل في الفيديو”.