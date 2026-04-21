الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البابا فرنسيس.. عام على الرحيل وبقاء رسالة السلام

ميرنا رزق

يعد البابا فرنسيس واحدا من أبرز القادة الروحيين في العصر الحديث، حيث ارتبط اسمه بالتواضع والدعوة إلى السلام والحوار بين الشعوب، كما كان له تأثير كبير على القضايا الإنسانية حول العالم من خلال مواقفه الداعمة للفقراء واللاجئين.

فيحل اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل الذكرى الأولى لرحيل البابا فرنسيس، أحد أبرز القادة الدينيين في العصر الحديث، والذي ترك إرثا إنسانيا وروحيا كبيرا ما زال حاضرا حتى اليوم.

وُلد البابا فرنسيس باسم خورخي ماريو بيرغوليو في الأرجنتين، وكان أول بابا من أمريكا اللاتينية وأول من ينتمي للرهبنة اليسوعية، وقد تم انتخابه بابا للفاتيكان عام 2013 ليبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الكنيسة اتسمت بالبساطة والتواضع والقرب من الناس.

عُرف البابا فرنسيس بشخصيته المتواضعة ورفضه لمظاهر الترف، حيث اختار أسلوب حياة بسيط وركز دائما على خدمة الفقراء والمهمشين، كما اشتهر بدعوته المستمرة إلى السلام ونبذ العنف وتعزيز قيم الحوار بين الأديان المختلفة.

وعلى مدار سنوات حبريته، كان له حضور قوي في القضايا الإنسانية العالمية، حيث دافع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين، وندد بالحروب والصراعات، ووجه رسائل مهمة حول ضرورة حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، إضافة إلى تأكيده الدائم على العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

كما كان للعالم العربي ومصر نصيب من اهتمامه، خاصة خلال زيارته التاريخية لمصر التي أكد فيها على أهمية التعايش بين المسلمين والمسيحيين، ووجه رسائل قوية ضد التطرف والإرهاب، مما ترك أثرا إيجابيا واسعا.

وعمل البابا فرنسيس داخل الكنيسة الكاثوليكية، على إجراء إصلاحات مهمة هدفت إلى تعزيز الشفافية وتحديث أسلوب الإدارة الكنسية وجعلها أكثر قربًا من قضايا الإنسان المعاصر.

وعند وفاته، عم الحزن أنحاء العالم، حيث نعاه قادة دول وشخصيات دينية عديدة، تقديرا لدوره الكبير في نشر قيم المحبة والسلام.

ورغم مرور عام على رحيله، ما زال إرثه حاضرا بقوة، إذ ينظر إليه كرمز عالمي للرحمة والتواضع والدفاع عن الإنسان، وتبقى أفكاره ومبادئه مصدر إلهام للأجيال القادمة في مختلف أنحاء العالم.

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

