رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس: تعويم إيفرجيفين كانت ملحمة للعاملين بالهيئة.. فيديو

علق القبطان رضا شحاته، رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس، على الذكرى الأولى لتعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفين".



وقال "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "فخورين بالمجهود الجبار الذي بُذل في هذا اليوم من قبل هيئة قناة السويس والذي أثبت للعالم قدرات المصريين إصراراهم على النجاح في حل المشاكل".

وأضاف: "عملية التعويم كانت ملحمة من كل الإدارات المعنية في هيئة قناة السويس، لأن الموضوع كان في ظاهرة صعب، لكن كان هناك إصرار العاملين في الهيئة لحل المشكلة في أسرع وقت".

وأشار القبطان رضا شحاته، رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس،: "ممر القناة آمن تماما ويجري التطوير والتحديث في الفترة الحالية، وهناك خطة استراتيجية لتطوير قناة السويس".