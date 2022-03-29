كيروش يحفز لاعبي المنتخب برسائل قوية لأهم 90 دقيقة في مسيرتهم

قال الإعلامي محمد شبانة، إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عقد جلسة مع لاعبي الفراعنة قبل المران المسائي والأخيرة للفريق أمس استعدادا لمواجهة السنغال اليوم في إياب الدور الحاسم المؤهل للمونديال.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: " : "قال كيروش للاعبين أن مباراة الغد هي أهم مباراة في مسيرة الجيل الحالي موضحا أن فرصة لعب التصفيات المؤهلة لكأس العالم لا يتكرر في حياة اللاعبين كثيرا.



وواصل شبانة: "استشهد كيروش بالقائمة المتواجدة في المنتخب حاليا حيث قال للاعبين أن من بين 23 لاعبا يخوضون مواجهة الغد لا يوجد سوى خمسة لاعبين شاركوا في تأهل المنتخب في النسخة الأخيرة من المونديال الذي أقيم في روسيا.



وأكمل شبانة: "شدد كيروش على أن تصفيات كأس العالم 2026 سيكون عدد من اللاعبين اعتزل الكرة وعدد آخر خرج من حسابات الجهاز الفني، لذلك مباراة الغد هي فرصة كتابة تاريخ باسمهم لن ينساه الشارع المصري لعشرات السنين.