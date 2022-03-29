بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي أبوقرقاص جنوب المنيا

شهد الطريق الصحراوى الغربى أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا حادث انقلاب سيارة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بحادث انقلاب سيارة رقم 9581 ن - ي- ب مكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا نتيجة انفجار إطار السيارة.

وأسفر الحادث في إصابة 4 أشخاص وهم أحمد. م. ع 22 سنة عامل وعبد الهادي. ن. ع 23 سنة عامل وعلى. م. ع 29 سنة عامل وعبد الأمام. ع. ع 59 سنة عامل وعيد. ع. ع 40 سنة سائق تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.