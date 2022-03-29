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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي أبوقرقاص جنوب المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

شهد الطريق الصحراوى الغربى أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا حادث انقلاب سيارة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بحادث انقلاب سيارة رقم 9581 ن - ي- ب مكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا نتيجة انفجار إطار السيارة.

وأسفر الحادث في إصابة 4 أشخاص وهم أحمد. م. ع 22 سنة عامل وعبد الهادي. ن. ع 23 سنة عامل وعلى. م. ع 29 سنة عامل وعبد الأمام. ع. ع 59 سنة عامل وعيد. ع. ع 40 سنة سائق تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

حادث الطريق الصحراوي الغربي انفجار انقلاب سيارة الطريق الصحراوي الأجهزة الامنية أبوقرقاص

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