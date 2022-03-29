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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يقترب من تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

إمام عاشور
إمام عاشور

قال الإعلامي محمد شبانة، فبدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني التفكير في الدفع بإمام عاشور في مركز الظهير الأيمن في مباراة السنغال اليوم المستويات التي قدمها اللاعب في مباراة مصر والسنغال بنهائي إفريقيا خاصة في الجوانب الدفاعية.


وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: ": "جاء نجاح إمام عاشور فر رقابة ساديو ماني بنهائي أفريقيا ليزيد من أسهم اللاعب في المشاركة أساسيا، وزاد على قناعة كيروش المستوى والحماس الذي أظهره اللاعب في التدريبات والروح القتالية التي يلعب بها.


وأتم شبانة: "يدرس الجهاز الفني الدفع بإمام عاشور أساسيا على حساب عمر جابر الذى خاض مواجهة الذهاب وعمر كمال الذى يعتبر اللاعب رقم واحد في هذا المركز بالفترة الأخيرة، وذلك بسبب القدرات الدفاعية لإمام عاشور.

امام عاشور السنغال مصر مصر والسنغال

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