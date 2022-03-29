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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاعب السلة ليبرون جيمس يحصل على جائزة أسوأ أداء تمثيلي هذا العام

ليبرون جيمس
ليبرون جيمس

عندما تسلم ليبرون جيمس الشعلة من مايكل جوردان لتصوير تكملة فيلم "لعبة الفضاء - Space Game"، كان على الأرجح يأمل في تحقيق نصر آخر، لكن ليس في جوائز "التوتة الذهبية" الساخرة المعاكسة للأوسكار والتي تُمنح لأسوأ أفلام العام.

وفاز اللاعب العملاق في دوري السلة الأميركي للمحترفين (NBA) بجائزة راتزي عن فئة "أسوأ ممثل" لأدائه السيئ في هذا الفيلم، الذي يمزج بين مشاهد الحركة الحية وشخصيات من عالم الرسوم المتحركة لشركة "وارنر براذرز".

وأُطلقت جوائز "التوتة الذهبية" أو"راتزي"، في لوس أنجليس عام 1981 على يد طلاب سابقين في السينما واختصاصيين في هوليوود. وهي تُمنح تقليديا عشية الإعلان عن الفائزين بجوائز الأوسكار


في المحصلة، فاز "لعبة الفضاء" الذي سخر منه المنظمون بوصفه "إعلاناً مدته 115 دقيقة عن كل إنتاجات وارنر ميديا"، بثلاث جوائز راتزي.

 

والفيلم الذي نال أكبر عدد من الـ"راتزي" هذا العام، هو نسخة سينمائية لمسرحية استعراضية خُصصت للأميرة ديانا بُث على نتفليكس، وأثار آراء سلبية لدى النقاد، إذ نال 5 جوائز منها "أسوأ فيلم" وأسوأ ممثلة. ولم تعمّر المسرحية الاستعراضية نفسها لأكثر من 33 عرضاً على خشبات برودواي.

جاريد ليتو:

وحصد جاريد ليتو جائزة "راتزي" في فئة أسوأ ممثل مساعد مع أدائه المبالغ فيه بحسب النقاد ولهجته الإيطالية الغريبة في فيلم "منزل جوتشي - House Of Gucci"، وهو دور أكسبه مع ذلك العديد من الترشيحات في هوليوود.

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