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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة الزقازيق: مركز علاج الإدمان يحافظ على سرية المترددين عليه

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين التضامن وجامعة الزقازيق

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق تعليقًا على بروتوكول التعاون بين التضامن وجامعة الزقازيق لإنشاء مركز لعلاج مرضى الإدمان، إن المركز هو مركز بحثي يحفظ سرية المترددين عليه وتضافر فيه جميع الجهود في ضوء مفهوم الجمهورية الجديدة .
 

وأضاف "شعلان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن هذا المركز له عدد من المزايا من أهمها، يقدم خدماته لمحافظة الشرقية وهي بالطبع محافظة كبيرة من ناحية عدد السكان حيث يصل عددهم لـ 9 مليون نسمة بالإضافة إلى المحافظات المجاورة أيضًا.


وأكد رئيس جامعة الزقازيق، أن هذا المركز يعتبر من أكبر المراكز في الشرق الأوسط من ناحية عدد الأسرة، لافتًا إلى أنه أول المركز يوجد به وحدات متخصصة لعلاج المراهقين أصحاب التشخيص المزدوج .
 

ولفت إلى أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العالمية في علاج الإدمان بكافة مراحله، مردفًا أن يوجد بالمركز أماكن للترفيه والرياضة.

 

جامعة الزقازيق رئيس جامعة الزقازيق عثمان شعلان التضامن علاج مرضى الإدمان اخبار توك شو

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