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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية جديدة لـ سمارت رقم 1 الـ SUV الكهربائية

سمارت1
سمارت1

تستعد شركة "سمارت" للكشف رسميا عن طرازها الجديد كليًا رقم 1 التي تنتمي لفئة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة والكهربائية بالكامل. 

ووفقا لموقع "أوتو كار" تم التقاط صور تجسسية جديدة لسيارة  سمارت 1  في معاينة مبكرة غير رسمية وهي ما زالت تحت الغطاء المموه الذي يخفي معظم ملامحها.

الصور التجسسية المسربة، لم تظهر فقط التصميم الخارجي لسمارت 1 الـ SUV بل أيضا المقصورة الداخلية، التي تقود شركة جيلي الصينية عملية تطويرها من الناحية التقنية، وعلى الرغم من أن سمارت لم تؤكد اختيارًا للهندسة المعمارية ، فمن المؤكد أنها ستستخدم منصة SEA - وهي منصة جديدة مخصصة للبناء الكهربائي الخالص مخصصة للسيارات الصينية المحلية بالإضافة طراز جديد من  فولفو  المملوكة  لجيلي.

سمارت1 

وكانت شركة سمارت قد كشفت عن رقم 1 لأول مرة في فعاليات معرض ميونخ الدولي للسيارات العام الماضي ، قائلة إنها النموذج تعبر عن "نظرة ثاقبة لنموذج الإنتاج التجاري للجيل الجديد من سمارت الكهربائية بالكامل" . 

سمارت # 1 هي سيارة SUV مدمجة أكبر من السيارات المقدمة حاليا للعلامة التجارية، بطول يزيد قليلاً عن أربعة أمتار ، وستنافس سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة مثل بيجو e-2008 و فوكسهول Mokka-e.

سمارت1 

لم تصدر Smart معلومات عن الخصائص الديناميكية ولكن يُقال إن منصة SEA تدعم أحجام البطاريات بين 58 كيلو وات في الساعة و 100 كيلو وات في الساعة؛ من المرجح أن يقدم سمارت رقم 1 بطارية تعمل بجهد  70 كيلو وات في الساعة ، مما يوفر نطاقًا يزيد عن 200 ميل. في الشحنة الواحدة.

المنصة الكهربائية الجديدة SEA يمكن أن تستوعب أيضًا إعدادات لمحركات مزدوجة التي تنتج أكثر من 500 حصان ، فمن المحتمل أن يكون لدى 1 Smart محرك واحد ينتج حوالي 260 حصانًا مثبتًا في الخلف.

ومن المتوقع أن يتم تصنيع السيارة رقم 1 جنبًا إلى جنب مع الخلفاء الكهربائيين لـ طراز سمارت Fortwo وسمارت Forfour في مصنع مشترك جديد في منطقة Xi’an ، بالصين، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف سيارة سنويًا.

سمارت سمارت 1 SUV جيلي بيجو بيجو e-2008 فوكسهول فوكسهول Mokka-e فولفو

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