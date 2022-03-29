وزير الرياضة يصل داكار لمؤازرة منتخب مصر في مباراة الحسم أمام السنغال

وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى العاصمة السنغالية "داكار" لحضور المباراة المرتقبة بين منتخبى مصر والسنغال ضمن المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم.

واستقبلت السفيرة نهى خضر سفيرة مصر لدى السنغال، الدكتور أشرف صبحي الذى اطمأن على كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بمباراة اليوم ، والإجراءات المتخذة بشأن تأمين البعثة المصرية من فندق الإقامة إلى استاد المباراة، وسير إجراءات استقبال الجماهير المصرية فى مطار السنغال وصولاً إلى ملعب المباراة، ورحلة عودتهم عقب انتهاء المباراة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفني فى مباراة اليوم، وتحقيق الفوز ، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر تواجد المنتخب فى مونديال العالم الذى تستضيفه قطر العام الجارى.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لبعثة الدبلوماسية المصرية بالسنغال على المجهودات المبذولة قبل وصول بعثة المنتخب الوطنى إلى السنغال ومتابعة جاهزية فندق الاقامة وملاعب التدريب وكل احتياجات المنتخب.

ويخوض المنتخب الوطنى مباراةالعودة أمام السنغال فى السابعة مساء اليوم، بعد أن انتهت المباراة الأولى بفوز المنتخب الوطنى بنتيجة ١/ ٠ فى المباراة التى جمعتهما بإستاد القاهرة الدولى فى مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضى.

وتوجهت مجموعة من الجماهير المصرية إلى العاصمة السنغالية لمؤازرة ودعم المنتخب من ملعب المباراة فى ضوء الالتفاف الجماهيرى حول لاعبى المنتخب، ومساندتهم وتحفيزهم؛ لتحقيق الفوز، والتأهل إلى المونديال.