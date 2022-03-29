عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يصل داكار لمؤازرة منتخب مصر في مباراة الحسم أمام السنغال

صدى البلد

 وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  إلى العاصمة السنغالية "داكار" لحضور المباراة المرتقبة بين منتخبى مصر والسنغال ضمن المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم.

واستقبلت  السفيرة نهى خضر سفيرة مصر لدى السنغال، الدكتور أشرف صبحي الذى اطمأن على كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بمباراة اليوم ، والإجراءات المتخذة بشأن تأمين البعثة المصرية من فندق الإقامة إلى استاد المباراة، وسير إجراءات استقبال الجماهير المصرية فى مطار السنغال وصولاً إلى ملعب المباراة، ورحلة عودتهم عقب انتهاء المباراة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفني فى مباراة اليوم، وتحقيق الفوز ، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر تواجد المنتخب فى مونديال العالم الذى تستضيفه قطر العام الجارى.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لبعثة  الدبلوماسية المصرية بالسنغال على المجهودات المبذولة قبل وصول بعثة المنتخب الوطنى إلى السنغال ومتابعة جاهزية فندق الاقامة وملاعب التدريب وكل احتياجات المنتخب.

ويخوض المنتخب الوطنى مباراةالعودة أمام السنغال فى السابعة مساء اليوم، بعد أن انتهت المباراة الأولى بفوز المنتخب الوطنى بنتيجة ١/ ٠ فى المباراة التى جمعتهما بإستاد القاهرة الدولى فى مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضى.

وتوجهت  مجموعة من الجماهير المصرية إلى العاصمة السنغالية لمؤازرة ودعم المنتخب من ملعب المباراة فى ضوء الالتفاف الجماهيرى حول لاعبى المنتخب، ومساندتهم وتحفيزهم؛ لتحقيق الفوز، والتأهل إلى المونديال.

وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة وزير الشباب وزير الري وزير الرياضة الدبلوماسية المصرية أشرف صبحي المونديال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

مرتضى منصور: الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار انتصار لقيم ومبادىء الزمالك

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل رئيس جامعة طنطا خلال احتفالية مشروع الفلك

ترشيحاتنا

أوكرانيا: لقاء بوتين وزيلينسكي أصبح ممكنا بعد مفاوضات أسطنبول

قمة إسرائيلية أردنية في عمان.. غدا

الروبل الروسي يرتفع 10٪ أمام الدولار مع تقدم المفاوضات بين موسكو وكييف

برئاسة مدبولي.. مجلس المحافظين يناقش تنفيذ توجيهات السيسي بمحاربة الغلاء

أخبار التعليم.. لا رفع للغياب من المدارس في رمضان.. انتهاء اختبارات تحديد المستوى لطلاب الطب البشري العائدين من أوكرانيا

أخبار البرلمان| النواب يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات.. وعقوبات راعة لـ أحمد أبو النصر طبيب الكركمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضخم كمامة في العالم تحطم الرقم القياسي بـ تايوان

البروكلي والكرنب.. سلاح جديد للقضاء على كورونا والوقاية منه

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

فيديو

أحمد زعيم يطرح أغنية "حب الله" بمناسبة شهر رمضان.. فيديو

بعدما ضربه بالقلم.. هل يتعرض ويل سميث لعقوبة.. فيديو جراف

توقعات مباراة مصر والسنغال اليوم .. 3 فرص للتأهل|فيديو

جاره أشعل فيه النار.. مصطفى سراج ضحية انتقام غامض بدمياط الجديدة..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ