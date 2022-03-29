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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معلول والجزيري يقودان تشكيل تونس أمام مالي في تصفيات كأس العالم

منتخب تونس
منتخب تونس

أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل " نسور قرطاج" لمواجهة مالي في إياب الدور الثالث والنهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكان منتخب تونس قد فاز ذهابًا في مالي بهدف نظيف.

تشكيل تونس

وتواجد الثنائي علي معلول وسيف الدين الجزيري في التشكيل الأساسي لتونس والذي ضم كل من:

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - نادر الغندري - محمد دراجر

خط الوسط: محمد بن رمضان - عيسى العيدوني - غيلان شعلالي

خط الهجوم: يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري - نعيم السليتي

وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد رادس

تونس علي معلول كأس العالم منتخب تونس يوسف المساكني مالي

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