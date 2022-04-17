رمضان 1997.. حلم الجنوبي..حينما وقفت سيمون أمام صلاح السعدني لتقديم رسالة للجمهور

شهدت الدراما الرمضانية عام 1997 مجموعة قوية من المسلسلات الدرامية التي كانت الأسرة المصرية تلتف حولها آنذاك باهتمام، ورغم قلة عددها مقارنة بما يقدم على مدار السنوات القليلة الماضية، إلا أنها كانت ملحمة ما زال الجمهور مهتم بمتابعتها حتى اليوم.

في هذا العام، عرض الجزء الأول من مسلسل زيزينيا، وهوانم جاردن سيتي، والتوأم، وجمهورية زفتى، وغيرها من الأعمال المحفورة في تاريخ الدراما المصرية، وبينها أيضا كان مسلسل “حلم الجنوبي”.

صلاح السعدني في حلم الجنوبي

كان مسلسل “حلم الجنوبي” أحد الأعمال التي لفتت أنظار الجمهور على مدار أيام عرضه في شهر رمضان، وكتب قصته وحواره الأستاذ محمد صفاء عامر، وأخرجه جمال عبد الحميد.

معالي زايد وأحمد السقا

أبطال مسلسل حلم الجنوبي

شارك في بطولة حلم الجنوبي مجموعة متكاملة من النجوم، على رأسهم الفنان صلاح السعدني الذي لعب دور نصر وهدان القط، مدرس التاريخ الذي اكتشف مكان مقبرة الإسكندر الأكبر ويواجه مافيا تجار الآثار لحماية التراث والتاريخ.

قدم صلاح السعدني أو نصر وهدان القط مثالا قويا للمعلم المثقف المثابر الذي لا تخونه ظروفه المادية أو تتأثر أخلاقياته بإغراءات المال وتهديدات أصحاب النفوذ، وكان يعلم تلاميذه قيمة الآثار المصرية والتاريخ العريق.

جيهان فاضل في حلم الجنوبي

وقفت سيمون في مسلسل "حلم الجنوبي" أمام صلاح السعدني لأول مرة بعدما حققت نجاحا كبيرا في السينما، خاصة في فيلم "آيس كريم في جليم"، ومنحها هذا العمل فرصة للتعاون مع نجوم كبار أمثال معالي زايد وأبو بكر عزت.

أيضا لا ننسى عائلة عمران الجارحي أو الفنان حسن حسني، تاجر الآثار الذي وقف بالمرصاد أمام حب حياة نصر وهدان القط، وهي زينب التي لعبت دورها الوجه الجديد آنذاك جيهان فاضل، ومعاونه الذي كان يكن كل الضغينة لمعلم التاريخ ضاحي النمر الذي لعب دوره الراحل محمود الجندي.

من العلامات المميزة أيضا في مسلسل حلم الجنوبي، كانت أغنية التتر التي كتب أشعارها سيد حجاب، ولحنها الراحل عمار الشريعي، وقدمها محمد الحلو بصوته القوي.

أحداث مسلسل حلم الجنوبي

غامر نصر وهدان القط بحب حياته من أجل الحفاظ على التراث، بعدما عرض عليه عمران الجارحي بردية كان ينوي بيعها للأجانب، لكنه تمكن من قراءة لغتها الهيروغليفية، وعرف أنها خريطة لمقبرة الإسكندر الأكبر.

ترك مدرس التاريخ منزله وحياته، واتجه إلى الإسكندرية ولجأ إلى الدكتور لاشين وابنته رقية لمعرفة كيفية التصرف في هذا الموقف، وحاولا مساعدته بدورهما للحصول على تراخيص للحفر والكشف عن الأثر التاريخي، على مدار 25 حلقة.

سيمون

ظهر في طريق نصر القط في رحلة هربه ومحاولة فعل الصواب، العديد من النجوم الذين شاركوا في هذا العمل، بينهم عبد الله فرغلي، ويوسف داود، وجليلة محمود، وشوقي شامخ، وطلعت زكريا، وأحمد السقا، وعلاء مرسي، وغيرهم.

وقالت الفنانة سيمون، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مسلسل “حلم الجنوبي” من أقرب الأعمال إلى قلبها، وأشارت إلى أن كواليس العمل كانت عظيمة، خاصة علاقتها بالفنانة معالي زايد التي كانت ندا لها في العمل، لكن الحقيقة كانت على العكس تماما.

محمود الجندي

وأوضحت سيمون أن العمل كان يحمل من الثقافة والثقل في الكتابة ما شجعها على قبول دور الدكتورة رقية، خاصة أنها بعد تقديم فيلم "آيس كريم في جليم" قررت اختيار أعمال تحمل رسالة فنية للجمهور.