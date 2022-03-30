سامي إمام: العقارات المشهرة على مستوى الجمهورية لا تتعدى 7% |فيديو

قال سامى إمام، الأمين العام الأسبق للشهر العقاري، إن وزارة العدل انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، وسيتم العمل بها اعتبارًا من 8 مايو القادم.

وأضاف سامي إمام، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه في السابق كانت هناك صعوبة في التسجيل، ولكن بفضل الجهود التي تمت وتعديل القانون أصبح التسجيل يتم بسهولة.

وتابع الأمين العام الأسبق للشهر العقاري، أنه سيتم الاعتداد بالعقود العرفية كسند ملكية، مضيفا أن تحديد المبلغ المالي للرسوم المطلوبة سيكون وفقًا لكل حالة.

وأشار سامي إمام إلى أن العقارات المشهرة على مستوى الجمهورية لا تتعدى 7%، مؤكدا أن المأمورية التي كان يتم تقديم ألف طلب في السنة، ستصل الآن إلى ما يقرب من 8 آلاف طلب.