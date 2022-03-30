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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يعطي إحساسا طويلا بالشبع.. فوائد تناول البيض في السحور

فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض في السحور

هناك العديد من فوائد تناول البيض في السحور، فبخلاف أنها تمد الجسم بالطاقة، نظرًا لاحتوائه على المزيد من البروتين، الدهون الصحية، الهرمونات، الأملاح المعدنية، الفيتامينات الهامة وهيدرات الكربون، إلا انه يُساعد على تحمل مشقة الصيام بزيادة الشعور بالشبع لفترات طويلة.

 

فوائد تناول البيض في السحور


وتكمن فوائد تناول البيض في السحور، أن البيض يحتوي على كميات  كبيرة من البروتين، والفيتامينات الهامة والعناصر الغذائية الأخرى، التي تجعلك تشعر بالشبع طوال النهار، ويمكن تناول البيض بأكثر من طريقة للحصول على البروتينات منه وأبرزها وضعه مع عجة الخضار. 
 

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وأهم فوائد تناول البيض في السحور، فهو واحدًا من أكثر الأطعمة المغذية سواء أكان مقليًا أو مسلوقًا، حيث يحتوى على كل ما يحتاج إليه جسمه من الأوميغا، و فيتامينات "د، هـ، ك، ب6"، بالإضافة إلى أنه مليء بالكالسيوم والزنك، ويحتوى على 6 جرامات من البروتين و5 من الدهون الصحية و 77 سعرة حرارية .

 

فوائد تناول البيض في السحور



ويمكن الحصول على فوائد تناول البيض في السحور، والإستفادة من مستوياته العالية من الكوليسترول الجيد في الجسم والتى يُطلق عليها "HDL" والمرتبطة بخفض مخاطر الإصابة بالكثير من الأمراض الخطرة ، وفقا لما نشر في موقع ويب ميد .

يُعد أهم فوائد تناول البيض في السحور أنه يعمل على تعزيز الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة البروتين في البيض بشكل كبير، وذلك إذا ما كان تم وضعه مع عجة الخضار أو إذا تم تناوله كوجبة خفيفة على السحور أو تناوله مسلوقًا، بما يساهم في إشباع  فترة الصيام .

و يحتوى البيض على مركب يسمى الكولين، وهو مركب كيميائي قد لا يعرفه الكثير منا، ولكنه جزء هام يمكنه الحفاظ على صحة خلايا الدماغ، وذلك عبر تقوية اغشيتها ومساعدتها على الحفاظ على هيكلها، بما يعاون دماغك على البقاء لأطول فترة ممكنًا بصحة جيدة طوال نهار رمضان وفي الأيام الأخرى.

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