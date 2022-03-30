غدا.. آخر يوم في مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه لم يتبق سوى 24 ساعة فقط على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين، حيث تنتهي غدا 31 مارس.

وطالب عبد القادر، الممولين من الأشخاص الطبيعيين، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا؛ حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأشار إلى أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز الـ 60 يومًا؛ فإن الغرامة في حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألفا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

وأوضح "عبد القادر" أن المصلحة توفر الدعم الفني للممولين؛ لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وكل خدمات المنظومة الإلكترونية، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفني بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كل الاستفسارات، وحل جميع المشكلات وتذليل العقبات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا.

ونوه رئيس المصلحة بأن العمل مستمر بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة ومراكز التدريب الفرعية ومراكز الحاسب الآلي بكافة محافظات الجمهورية حتى الساعة السادسة مساءً لتقديم الدعم الفني والإرشاد الضريبي ، مشيرًا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني «info[email protected]»، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.

كما دعا كل الممولين إلى الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

ومن جهته، أشار محمد ماهر مستشار رئيس المصلحة للمراكز الضريبية " إلى أن كل من مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة قاموا بتقديم جهود ضخمة خلال ذلك الموسم حيث كانوا يقدمون الدعم الفني المجاني والتوعية الضريبية ليس فقط للممولين التابعين لتلك المراكز ، ولكن لكافة الممولين التابعين لمختلف المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية ولمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضي 2021 .

وقال محمد ماهر شحاته إن مركز كبار المهن منذ إنشاءه و هو في حاله تطور دائم مؤكدًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة لها تبعات وأصداء جيدة في المجتمع الضريبي، وأن هذه المنظومة قد تحقق لها هذا النجاح بفضل توجيهات وزير المالية ومتابعته المستمرة والدؤوبة لكل إجراءاتها وخطواتها، وقيام رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتذليل كافة الصعوبات لتطبيقها ، ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع خطوة بخطوة.

وأشار " محمد ماهر شحاته" أن تفاعل الممولين تجاه تطوير وميكنة المصلحة كان أكثر مما كنا نتوقع وهذا ما لمسناه من إشاداتهم بالتطوير ، ويرجع الفضل في هذا إلى توجيهات القيادة السياسية ووزير المالية ،ورئيس مصلحة الضرائب ، مطالبًا الممولين بالإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية خلال المدة القانونية ، قائلا إن ما أثير من لغط حول مد مهلة تقديم الإقرار قد تم نفيه من قبل الوزارة والمصلحة.