عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خالد عبدالغفار: تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات بمكتب اليونسكو ببيروت

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو الدكتور كوستانزا فارينا مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية ببيروت، والدكتور عبدالعزيز المزيني مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالقاهرة، والدكتور فادى يرق المستشار الأول للتربية فى البلدان العربية لدى اليونسكو، ود. غادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ومنظمة اليونسكو في كافة المجالات، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم لبنان الشقيق، وخاصة في ظل الأزمة الأخيرة التي شهدتها بيروت.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الاتفاقية المُحدثة لعام 1978 والخاصة بالاعتراف بمؤهلات التعليم العالي ودرجاته العلمية بالدول العربية، والتي تم اعتمادها بالمؤتمر الدولي للدول الأطراف في فبراير الماضي باليونسكو بباريس، وكذلك سبل دعم المؤهلات العلمية بالدول العربية لمواءمتها مع اتفاقية لشبونة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالى فى الاتحاد الأوروبى، مع ضمان تحقيق جودة التعليم سواء داخليًا أو خارجيًا.

وتناول الجانبان مشاركة مصر فى فعاليات مؤتمر اليونسكو الدولى للتعليم العالى المقرر عقده خلال الفترة من 18-20 مايو 2022 ببرشلونة بإسبانيا؛ بهدف عرض خارطة الطريق  حول مستقبل التعليم العالى فى مصر، فضلاً عن دعم تدويل مؤسسات التعليم العالى المصرية، مع ضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمى من قِبل مؤسسات الاعتماد الدولية.

txt

وزير التعليم العالي يستقبل وفد كلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو

كما بحث الجانبان إمكانية إجراء دراسة حول احتياجات سوق العمل فى ظل متطلبات القرن الحادى والعشرين والتخصصات التكنولوجية المطلوبة، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، وكذلك التعاون فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى فى ضوء خطة وزارة التعليم العالى بشأن الجامعات التكنولوجية، وكذا مناقشة مؤشرات تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والخاص بجودة التعليم، والذى حققت مصر فيه 4.3 فى مجال جودة التعليم العالى والتكنولوجى.

وأشار د. عبد الغفار إلى استراتيجية الوزارة لدعم الجامعات التكنولوجية، والمجمعات التكنولوجية، موضحًا أن هناك العديد من النماذج الناجحة ومنها: التعاون بين جامعة بنى سويف التكنولوجية وكوريا تك، لافتًا إلى إمكانية التعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية ببيروت؛ لتأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى التخصصات المهنية المطلوبة لسوق العمل محليًا و إقليميًا ودوليًا.

كما تناول اللقاء التباحث حول سبل دعم مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية ببيروت للمشروعات المحلية والإقليمية للجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى مجال بناء القدرات، والذى يأتى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن جانبها، أشادت مديرة مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية ببيروت بمنظومة التعليم العالى فى مصر وخاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والتعليم الفنى، مشيرة إلى دور مصر المحورى فى المنطقة العربية، مؤكدة حرصها على دعم التعاون فى المشروعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك المجالات ذات الأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، وتوفير التدريب اللازم لتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.  

فيما أكد مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم بالقاهرة حرص المنظمة على تبنى المبادرات المقترح تنفيذها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ لتشجيع دراسة العلوم، خاصة العلوم التطبيقية والتكنولوجيات الحديثة، وتشجيع الإبداع والابتكار؛ بهدف تحسين مؤشرات البحث العلمى العربية، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية العربية المتميزة فى المجالات العلمية، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على الإقبال على دراسة العلوم الحديثة.

بيروت التعليم العالي وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس اتحاد الكرة: نتوقع عقوبة مالية على السنغال ولن تعاد المباراة

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

تراجع وتحذير.. سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم 30 مارس 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-3-2022

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

هاني الناظر يطالب اتحاد الكرة بتقديم شكوى عاجلة لإعادة مباراة مصر والسنغال

ليفربول بعد تأهل السنغال: تهانينا لـ ماني وحظ أوفر لـ محمد صلاح

الأرصاد : موجة حرارة ذروتها السبت وزيادة فترات سطوع الشمس

موضوعات متعلقة

غداً.. شرم الشيخ تستقبل فعاليات الموسم الرابع لرالي السيارات الكهربائية EVER 2022

وزير التعليم العالي يستقبل وفد كلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو

الجمعة آخر موعد للتقديم.. أذربيجان تخصص منحا دراسية للطلاب الدوليين 2022-2023 للبكالوريوس- الماجستير

البحث العلمي تعلن عن ندوة تعريفية لبرامج منح لطلاب الدراسات العليا.. غدا

القومي للبحوث يقدم نصائح للطلاب للتركيز والوقاية من النسيان خلال فترة الامتحانات

انتهاء اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا غدا.. التعليم العالي: إرسال القوائم النهائية لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عقب ظهور النتائج

ترك العمل بمؤهله من أجل الغناء.. تعرف على الكلية التي تخرج منها الفنان محمد منير| نوستالجيا

افتتاح المرحلة الأولى من المزرعة البحثية التطبيقية النموذجية للإرشاد الزراعي بمطروح

ترشيحاتنا

بعد تعجيل صرفها.. هل يجوز الجمع بين زيادة العلاوة والمعاش؟

رئيس الوزراء: الدولة تشجع الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات

لصرف إعانات مالية.. الحكومة تنفي وجود صفحات على فيسبوك لتسجيل بيانات المواطنين

تيسيرات غير مسبوقة.. مصلحة الشهر العقاري تناشد المواطنين: تسجيل الوحدات من مصلحتك|فيديو

خالد عبدالغفار: تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات بمكتب اليونسكو ببيروت

آليات الحصول على تراخيص تشغيل نظم الدفع بقانون البنك المركزي..تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفدين من ذوى الهمم والأطفال الأيتام

أبطال فيلم Fantastic Beasts 3 يحتفلون بالعرض الخاص في لندن.. صور

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

فيديو

نصب واحتيال.. ماذا تقدم فيفي عبده وشيرين رضا في رمضان 2022

منطقة أعراض .. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشخص آخر

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ