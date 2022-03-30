محافظ القاهرة: الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددًا من المنافذ والمعارض التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

رافق المحافظ في جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار ، وضبط الأسواق حرصًا على المواطنين .

وشدد محافظ القاهرة على المسئولين عن المعارض إحكام الرقابة عليها والتأكد من بيع السلع المخفضة للمواطن العادي لمنع المتاجرة بها ليصل الدعم لمستحقيه .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن سلسلة معارض "رمضان كريم" التي تقيمها محافظة القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة تقدم تخفيضات تصل إلى ٣٠% على جميع السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة ومستلزمات رمضان .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المعارض تم نشرها فى كافة أحياء العاصمة بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم نشر عدد من السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتخفيضات بعدد من أحياء العاصمة بالتعاون بين مديرية التموين وجهاز شباب الخريجين بالقاهرة استجابة لرغبة المواطنين في تقريب منافذ البيع إليهم للاستفادة من التخفيضات ، كما تم زيادة عدد المنافذ التموينية وشوادر بيع السلع الغذائية التابعة لمديرية تموين القاهرة لأكثر من 30 منفذ جديد لتغطية كافة أحياء العاصمة وتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم .

وأكد محافظ القاهرة على تكثيف حملات إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وإدارات التموين على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية للتأكد من التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة ومنع ظاهرة احتكار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

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