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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حظر بيع أقراص حفظ الغلة في المنوفية وغلق فوري للمحلات المخالفة

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المحلات لحظر بيع أقراص حفظ الغلة

.

كما وجه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتنفيذ عقوبة الغلق الفوري .

جاء ذلك خلال إجتماع موسع لمناقشة الضوابط والآليات في تيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين إستعداداً لبدء موسم الحصاد والتوريد مطلع شهر إبريل المقبل .

 

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ،مديري مديريات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكزومدن المحافظة ، مديري عموم التجارة الداخلية ، الارشاد الزراعي ، والبنك الزراعي .

جاء ذلك عقب زيادة حالات الانتحار بالحبة القاتلة حبة حفظ القمح وخاصة بين الشباب.

حبة حفظ القمح المنوفية محافظة المنوفية حظر بيع اخبار المحافظات

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