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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال الاحتفال بـ"يوم الأرض"..

قنصل فلسطين في الإسكندرية: قضيتنا مازالت تمثل الأولوية للقاهرة

السفير رأفت بدران
السفير رأفت بدران

ثمن قنصل عام فلسطين في الإسكندرية، السفير رأفت بدران، الدور المصري المساند للقضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى الآن.

وقال بدران - في كلمة خلال الاحتفال بـ"يوم الأرض"، الذي نظمته قنصلية فلسطين في الإسكندرية - "إن الالتزام المصري تجاه القضية الفلسطينية لم يتأثر باتفاق السلام الذي وقعته مصر مع إسرائيل عام 1979"، مشددا على أن القضية الفلسطينية مازالت تمثل الأولوية بالنسبة للقاهرة.

وأشار إلى أن هناك تراجعا واضحا لحضور القضية الفلسطينية في الأجندة الدولية والإقليمية، وأن السلطة الفلسطينية واثقة بأنها ستعود في ظل تمسك الشعب بأرضه.

جدير بالذكر أن "يوم الأرض" هو يوم يقوم الفلسطينيون بإحيائه في 30 مارس من كل عام منذ 1976.

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