حادث مميت.. قتلى في تصادم 80 سيارة بولاية الأمريكية

أعلنت شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تصادما مميتا تضمن 80 سيارة أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قالت شرطة الولاية في فراكفيل: "هناك 6 ضحايا في هذا التصادم. هويات الضحايا ستعلن بمجرد وصول إشعارات الوفاة لأسرهم".

وأوضحت الشرطة أن التصادم وقع أثناء عاصفة ثلجية نشطة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين.

ووقع التصادم بين 39 مركبة تجارية و41 سيارة ركاب، ليصبح المجموع 80 سيارة، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة من 40 إلى 60 سيارة.

وأعلنت الشرطة عن فتح جزء من الطريق الذي شهد الحادث بعد أن الانتهاء من تنظيف موقع التصادم.