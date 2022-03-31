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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها .. 10 صور تكشف عن أناقة إيمي سمير غانم

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

يصادف اليوم ٣١ مارس عيد ميلاد الفنانة إيمي سمير غانم و التي أتمت اليوم عامها ال٣٥ عاما، التي تتمع بالبساطة وعدم المبالغة بالأخص في الأزياء التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

تتميز  إيمي سمير غانم باختيارها للتصميمات والصيحات التي تجمع بين البساطة والأناقة ومواكبة ايضا لأحدث صيحات الموضة وهو ما يكشف عن ذوقها الرفيع.

تميل إيمي سمير غانم إلي اقتناء قطع الملابس الكاجوال و العصرية و قليلا ما تظهر بإطلالات كلاسيك، أما فساتين السهرة فهي تحرص على أختيار التصميمات المتناسقة مع قوامها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد إيمي سمير غانم على تسريحات الشعر و صيحات المكياج البسيطة للغاية و المتناسقة مع بشرتها وملامحها.


وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، نشرت مقطع فيديو لميرفت آمين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت في الفيديو الفنانة ميرفت أمين ، وهي مرتدية سلسلة تحمل صورة الفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت ايمي علي الفيديو" يا روح قلبي و امي وحبيبتي".

 

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