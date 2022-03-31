اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الدراسات على لقاح كورونا بدأت قبل ظهوره

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الدراسات على لقاح فيروس كورونا بدأت منذ بداية ظهور سلالة سارس لكن عدم انتشار الفيروس في البداية هو السبب في تباطؤ الدراسات ولكن بعد ظهور كوفيد١٩ بدأت الدراسات تسرع في إنتاج اللقاح.



وأضاف الدكتور حسام حسني خلال لقائه ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة etc، أن ٣٢ مليون مصري تلقى اللقاح ولم يحدث أي نسب وفاة من هذا اللقاح حتى الآن و لا يحمي من الإصابة بكورونا لكن يحمي المريض من تطور الحالة ودخوله العناية المركزة.



وناشد حسني ، المصريين بضرورة الحصول على اللقاح من أجل السفر خارج البلاد،و تجنبا لأي أعراض في حال عدم السفر، وللحفاظ على أمن وسلامة المجتمع".

وتابع الدكتور حسام حسني "رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا"، أن ذروة فيروس كورونا قلت بالفعل، ولكن لم تنتهى حتى الآن، لأنه لايوجد اختفاء لأي فيروس مطالبا المصريين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال شهر رمضان".

