8 نصائح من وكيل الأزهر السابق بعد ضياع حلم المونديال.. تعرف عليها

وجه الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، عدة نصائح بعد ضياع حلم التأهل لمونديال كأس العام 2022، عقب خسارة المنتخب المصري بركلات الترجيح أمام نظيره السنغالي.

وكتب شومان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان :"نقطة ومن أول السطر"، قائلاً:" بعد خسارتنا التأهل لكأس العالم من المفيد إبداء بعض الملاحظات قبل أن نضع نقطة ونبدأ من أول السطر".

صلاح سيبقى مفخرة لمصر والعرب

وجاءت النصائح كالتالي:

1- هذه هي كرة القدم والألعاب الرياضية بصفة عامة،هي بين الفوز والخسارة.

2- من الظلم المقارنة بين فريق كل لاعيبة في أندية يشار لها بالبنان بفريق تحاصره المشاكل من كل نوع،ومن وصل فيه للعالمية فبجهوده الشخصية.

3- لم أر أسوأ من حكم المباراة إلا جماهير السنغال التي زغللت عيوننا ونحن في بيوتنا.

4- أعتقد أن ماحدث لو كان في القاهرة لسمعنا اليوم عن عقوبات قاسية وأولها إعادة المباراة ربما في السنغال وليس على أرض محايدة.

5-لم نكن لنحصل على كاس العالم لو ذهبنا إليه،بل كان على الطائرة التي تقل الفريق الانتظار في المطار، لأن انتظارها لن يطول لتعود بفريقنا مع خيبة معهودة.

6- لم يكن فوزنا سيقنع التجار بتخفيض الأسعار والتوقف عن الجشع والاحتكار .

7-كان محمد صلاح وسيبقى مفخرة لمصر والعرب وقدوة في الكفاح وإثبات الذات للشباب.

8-انشغالنا بالمباراة وحزننا وتبادلنا الشتائم بما يكفي في شهر ترفع فيه الأعمال فوجب التوقف.

9- إن فاتتنا فرحة التأهل للمونديال ومن قبلها بطولة أفريقيا وقبلهما بطولة العرب، فلنتذكر أننا على أعتاب مباراة أهم بكثير ، لامجال فيها للحظ ولا لضياع ضربات جزاء، فالفوز فيها لكل من بذل مجهودا ، ونحن على أعتاب إطلاق إشارة بدايتها وهي مباراة شهر رمضان الكريم. فلنضع نقطة ونبدأ من أول السطر.

