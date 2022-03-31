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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام حسني: مصر بها شهادة قوية تسمى الزمالة كانت قديما لمزاولة الطب

حسام حسني
حسام حسني

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الإصابة بمتحور أوميكرون يحمي من الإصابة بمتحور دالتا أو بيتا أو جاما وأن متحور p21 هو جزء من اوميكرون ونسبة الإصابة به أعلى. 
 

وأضاف  حسام حسني خلال لقائه ببرنامج "مصر الجديدة " المذاع على قناة etc ، أن مصر بها شهادة قوية تسمى الزمالة المصرية وهى مهنية وكانت قديما هى شهادة مزاولة مهنة الطب،  لكن هناك كثير من الشهادات التي تعطي باسم الزمالة من عدد من الهيئات .

 

وكشف أنه كان هناك أمل لتوحيد هذه الشهادات بامتحان وحيد تحت مسمى البورد المصري بحيث يكون المنهج العلمي وطرق التدريب موحدة في كل الهيئات وعلى ذلك سيكون مستوى الطيب المصري واحدا.

 

وأضاف أن الزمالة المصرية حصلت على اعتمادات دولية في إنجلترا وهذا النجاح كان يجب أن يكون معمم على جميع الهيئات.

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